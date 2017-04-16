Bu Ne Biliyor Musun?
Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.
Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.
Gündelik yaşamın ve kişilik sorunlarının akışına kapılmış eşler, mutlu bir yaşama uzaktır. Farkındalık kapısını hiç ummadıkları bir anda anneleri açacaktır.
Her şey çok güzel başlamıştı. İkisi de deliler gibi aşıktı birbirlerine. Disketler birleşinceye kadar... Evliliğin en tatlı evrim olduğunu bilmeden. Sonrası kavganın ve kahkahanın sessizliği...
ÖZ'lerine soyunup, birleşene kadar!
Yazan & Yöneten: Hüseyin Köroğlu Yönetmen Yardımcısı: Şenay Saçbüker Köroğlu
Oyuncular: Alev Yurdatap, Murat Bavli, Ruşen Hatipoğlu, Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Didem Macit Şide.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl 4 Mevsim Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : İvedik Caddesi Yenimahalle Belediyesi Yanı
Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bu Ne Biliyor Musun?
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır