Bu Ne Biliyor Musun?

Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.

Bu Ne Biliyor Musun?

Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.

Gündelik yaşamın ve kişilik sorunlarının akışına kapılmış eşler, mutlu bir yaşama uzaktır. Farkındalık kapısını hiç ummadıkları bir anda anneleri açacaktır.

Her şey çok güzel başlamıştı. İkisi de deliler gibi aşıktı birbirlerine. Disketler birleşinceye kadar... Evliliğin en tatlı evrim olduğunu bilmeden. Sonrası kavganın ve kahkahanın sessizliği...

ÖZ'lerine soyunup, birleşene kadar!

Yazan & Yöneten: Hüseyin Köroğlu Yönetmen Yardımcısı: Şenay Saçbüker Köroğlu

Oyuncular: Alev Yurdatap, Murat Bavli, Ruşen Hatipoğlu, Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Didem Macit Şide.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : İvedik Caddesi Yenimahalle Belediyesi Yanı

Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bu Ne Biliyor Musun?

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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