Bu Ne Biliyor Musun?

Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.



Gündelik yaşamın ve kişilik sorunlarının akışına kapılmış eşler, mutlu bir yaşama uzaktır. Farkındalık kapısını hiç ummadıkları bir anda anneleri açacaktır.



Her şey çok güzel başlamıştı. İkisi de deliler gibi aşıktı birbirlerine. Disketler birleşinceye kadar... Evliliğin en tatlı evrim olduğunu bilmeden. Sonrası kavganın ve kahkahanın sessizliği...



ÖZ'lerine soyunup, birleşene kadar!



Yazan & Yöneten: Hüseyin Köroğlu Yönetmen Yardımcısı: Şenay Saçbüker Köroğlu



Oyuncular: Alev Yurdatap, Murat Bavli, Ruşen Hatipoğlu, Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Didem Macit Şide.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl 4 Mevsim Tiyatro Salonu



Mekan Adresi : İvedik Caddesi Yenimahalle Belediyesi Yanı



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00



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Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır