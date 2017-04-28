Bir Delinin Hatıra Defteri
Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri", UNIQ Hall sahnesinde sizlerle...
Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri", UNIQ Hall sahnesinde sizlerle...
Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol
Uyarlayan ve Yöneten: Cem EmülerIşık
Tasarım: Mustafa Bal
Ses Efekti Tasarım: Tayfun Gültutan
Yönetmen Yardımcısı: Erdal Beşikçioğlu
Sahne Amiri: Yunus Daştan
Oynayan: Erdal Beşikçioğlu
Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : UNIQ Hall
Mekan Adresi : UNIQ Hall - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır