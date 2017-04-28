Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri", UNIQ Hall sahnesinde sizlerle...



Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol



Uyarlayan ve Yöneten: Cem EmülerIşık



Tasarım: Mustafa Bal



Ses Efekti Tasarım: Tayfun Gültutan



Yönetmen Yardımcısı: Erdal Beşikçioğlu



Sahne Amiri: Yunus Daştan



Oynayan: Erdal Beşikçioğlu



Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : UNIQ Hall



Mekan Adresi : UNIQ Hall - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır