Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri", UNIQ Hall sahnesinde sizlerle...

Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri", UNIQ Hall sahnesinde sizlerle...

Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol

Uyarlayan ve Yöneten: Cem EmülerIşık 

Tasarım: Mustafa Bal

Ses Efekti Tasarım: Tayfun Gültutan

Yönetmen Yardımcısı: Erdal Beşikçioğlu

Sahne Amiri: Yunus Daştan

Oynayan: Erdal Beşikçioğlu

Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defteri...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : UNIQ Hall

Mekan Adresi : UNIQ Hall - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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