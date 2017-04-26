Bir Delinin Hatıra Defteri

Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri

Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak.

Yazan: Nikolay Gogol

Türkçesi: Coşkun Tunçtan

Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal

Müzik: Mete Sakpınar

Sahne tasarımı: Duygu Sağıroğlu

Giysi: Özlem Kaya

Fotoğraf: Vedat Açıkalın

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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