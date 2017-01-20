Başkan Öğrencilere Karne ve Hediyelerini Dağıttı

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atanan İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçede düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.



Hani Hürriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sınıfları gezen ve öğrencilerle yakından ilgilenen Yazıcı, karnelerle birlikte öğrencilere çanta, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttı. Teker teker sıraları dolaşarak minik çocuklara hediyelerini dağıtan Yazıcı, daha sonra öğrencilere karnelerini de dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu törende öğrencilerle bir süre sohbet edip sıralarında oturan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, çocukların tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi. Her zaman öğrencilere destek olacaklarını belirten Yazıcı, okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde çözüp ilçede daha kaliteli eğitim hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi.



Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı'dan hediye ve karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını gizleyemedi. - DİYARBAKIR