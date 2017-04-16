Başkan Muzaffer Yalçın Oyunu Kullandı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasa değişikliği için oyunu Pazaryeri Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki 1010 nolu sandıkta kullandı.



Oy sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eşiyle beraber vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "İnşallah referandum sonuçları çocuklarımıza, torunlarımıza güçlü Türkiye bırakmak için sonuçların çıktığı bir oy kullanma olması dileğiyle" dedi. - BİLECİK