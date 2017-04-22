Başbakan Yıldırım'dan Fransız Başbakan Cazeneuve'e Taziye Mesajı

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım'ın, 20 Nisan 2017 Paris'te gerçekleşen ve bir polis memurunun ölümü, iki polis memuru ile bir sivilin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi. - Ankara