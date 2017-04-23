Bandırma'da 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenlerle kutlandı.

Bandırma'da 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenlerle kutlandı. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Aslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından şiirler seslendirildi. Törenlerin en ilgi çeken gösterisi ise 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Öğrenciler her biri tarihte kurulan Türk Devletleri'nin bayraklarını taşıyarak ve o dönemin kıyafetlerini giyerek sahneye çıktı ve o devletleri kuran liderleri canlandırdı. - BALIKESİR

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