Bamgüm
Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği Bamgüm tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği Bamgüm tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Yazan: Ruteba Doğan
Yönetmen: Ruteba Doğan
Yapım: Barış Fındık- tiyatro Replik
Oyuncular: Abdullah Yıldırım- Demet Çetin- Emre Ozan Yıldız
Bir boksör. Bir barmen. Bir kimse? Bamgüm! Bi yumrukluk hikayeydi aslında. Bir gün çocuk dayak yerken dayanamaz boksörün yüreği, hafifçe sıkılmış sol yumruğuyla çocuğu döven adamı selamlar. Ortalık karışır. Böyle başlar hikaye, bamgüm devam eder.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Replik Sanat Sahnesi
Mekan Adresi : Turgut Reis Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Bozkurt Apartmanı, No: 23/3
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Bamgüm
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır