Bakan Çelik: Millet Mecbur Kalıyor, AK Parti'ye Oy Veriyor

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, muhalefet partilerinin iktidar olma hevesinde olmadığını ve oturma hedefinde oldukları savunurken, "Millet bakıyor bunların iktidar olacak takati yok. Millet mecbur kalıyor, Ak Parti'ye oy veriyor" dedi.



Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından biur düğün salonunda 'Haliliye buluşmaları' kapsamında Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerinin de katıldığı yöresel etli yemek olan tirit ziyafetine katıldı. Burada konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hükümetin Şanlıurfa'ya tüm imkan ve yatırımları aktardığını belirterek, "Şanlıurfa'ya tüm imkanların daha fazla akması için ben sizden fazla oy istiyorum. Nezaketsizlik yapıyorsam kusura bakmayın. Oyunu nereye verirsen ver kardeşim. Senin özgürlüğüne ben müdahale edecek değilim. Ben ve arkadaşlarım bu şehrin sevdalıları olarak diyoruz ki bir şeyler çözelim. Bunun için sizlerin desteklerinize ihtiyacımız vardır" dedi.



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar şansının bulunmadığını ve hiçbir zaman da bulunmayacağını savunan Çelik, "Burada çıkacak olan neticede Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar sansı hiç yok ki hiçbir zaman da olmayacaktır. Diğerlerinin de silahtan ve markasından başka bir hedefleri yoktur. Hangi silah kaç metre atar, hangi bomba nerde, ne kadar tesir yapar bununla meşgul. Bunlarında bir hedefleri yoktur. Onun için diyorum ki bütünleşelim. Bizi ve çocuklarımızın ihtiyacını zirveye çıkartalım. Şanlıurfa'da birçok hizmet yapıldı. Sizler öyle bir benzin ve mazot koydunuz ki arabamıza gittik Ankara'ya, ne varsa aldık getirdik. Şimdi de 100 milyon lira İller Bankası'ndan yollar için para geliyor. Şanlıurfa'daki kırsalın yol sorunu kalmayacaktır. Bizim gaza ve benzine ihtiyacımız var. Verin mazotu, alın bolca bolca hizmeti" diye konuştu.



'MİLLET MECBUR KALIYOR, AK PARTİ'YE OY VERİYOR'



Referandum sürecine de değinerek muhalefet partilerin iktidar olma takati bulunmadığı için milletin Ak Parti'ye oy verdiğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:



"Mahallede tek muhtar var, devletin tepesinde de tek kişi olsun ve bu çelişkiyi ortadan kaldıralım. Kaldırmayalım diyenler kim? HDP. Niye? Çünkü zaaf oluşsun ki kendisine terör zemini doğsun. Kim istemiyor? Terör örgütleri istemiyor. Çünkü bu iş olursa ülke derlenip toparlanacak. CHP niye istemiyor? Çünkü koltukta oturamayacak. Yüzde 20'den aşağı inmiyor beyefendi, yüzde 25'ten yukarı da çıkamıyor. Sen nasıl ana muhalefetsin? Ana muhalefet dünyanın her yerinde iktidara adaydır. Hiç iktidar olmaya niyeti yok, yalnızca koltukta oturacak. 'Kaç seçim kaybetti?' diyorsun. 11 seçim kaybetti, pazar günü inşallah 12'nci yenilgisini de alacak. Koltukta oturmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Millet bakıyor bunların iktidar olacak takati yok. Millet mecbur kalıyor, Ak Parti'ye oy veriyor. Bu demokraside olmaması gereken bir şeydir. Bunların böyle bir hedefi yoktur. Oturmak istiyorlar," - Şanlıurfa