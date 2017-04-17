Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sol ayağını yem karma makinesine kaptıran kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'nun Yörgüç Mahallesinde çiftlikte çalışan 44 yaşındaki Hasan D., yem karma makinesindeki samanı koyduktan sonra ayağınla itmeye çalışırken, sol ayağını yem karma makinesine kaptırarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan D. ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ