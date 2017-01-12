Atilla'dan Kan Bağışına Tam Destek

Kızılay kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kan bağış noktasına gelerek destek verdi.



Kan bağış kampanyasına vatandaşların yanı sıra Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile Ak Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Ahmet Güntekin de Kızılay kan bağış noktasına gelerek destekte bulundu. Gençlik parkının önünde bulunan Kızılay kan bağışı noktasına gelen bağışçılar kan vermenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek kan verdiler.



Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli de Kızılay kan bağış noktasında kan vererek kan vermenin önemine vurgu yaptılar.



Ceylanpınar halkının kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Halkımız kan bağışında çok duyarlı davranıyor. Ceylanpınarlı hemşehrilerime bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ve İlçe Başkanım Ahmet Güntekin ve Meclis üyelerimin yanı sıra belediye personelimle birlikte bu kampanyaya destek vermek amacıyla Kızılay'a gelerek ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ettik. Her zaman kan bağışı konusunda Kızılay'ın emrindeyiz. Cumhurbaşkanımızın söylemi üzerine kan verme kampanyasına dört elle sarılmamız lazım"dedi.



Kan bağışının hayat kurtardığını ifade eden Ak Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Ahmet Güntekin ise, "Ülkemizde olduğu gibi bugünde ilçemiz Ceylanpınar'da Kızılay Kan bağış kampanyası başlattı. Bizlerde kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Belediye Başkanımız ve ilçe teşkilatımızla kan bağışında bulunduk. Halkımız kan bağışı konusunda oldukça duyarlı ve kan vermek için adeta seferber olmuş durumda. Halkımıza bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA