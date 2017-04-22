Aşıklar Elazığ'da atıştı

5 ayrı şehirden ve Kerkük'ten gelen aşıkların atışmaları renkli görüntüler oluşturdu



ELAZIĞ - Elazığ'da '4.Aşıklar Şöleni'ne katılan aşıkların atışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Fırat ÜniversitesiRektörlüğü'nün destekleriyle Öğrenci Konseyi ve Prof. Dr. Esma Şimşek tarafından organize edilen Aşıklar Şöleni'nin 4'üncüsü düzenlendi. Sivas, Erzurum, Bursa, Osmaniye, Gümüşhane ve Kerkük'ten 6 aşığın katıldığı şölende aşıkların birbirleriyle atışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilgi nedeniyle salonun tamamı dolarken yer bulamayan vatandaşlar, aşıkları aralara oturarak dinledi.

Geleneksel hale getirdikleri şölenin 4'üncüsünü düzenlediklerini belirten Fırat Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı İnan Karakuş "Git gide unutulmaya yüz tutmuş aşıklar şölenini hatırlatmak istendik. Anadolu topraklarının 5 farklı ilinden değerli sanatçılarımız ve Türkmen elinden Kerküklü Ahmet Rıza ozanımız bizimleydi. Güzel bir geçe geçirdik. Zahmet edip geldiler. Güzel etkinlikte bu güzel geleneği yaşattıkları ve bizi o günlere döndürdükleri için hepsine minnettarız" dedi.

(CK-