Araban İlçesinde Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Gaziantep Araban İlçesinde 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Polis Haftası nedeniyle Araban Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden törene gelen Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar ve polis memurlarının teşkilatın 172. yıl dönümünü kutladı. Araban İlçe Mezarlığındaki Şehitlik ziyareti ile devam eden programda, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, şehit aileleri ve polis memurları ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı makamında ziyaret etti. Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abulkadir Özpınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlamak içlin Araban İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden daire amirleri ve ilçe sakinlerinin tebriklerini kabul etti.



Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar tebrikleri kabulünde yaptığı konuşmada, "Emniyet Teşkilatı kuruluşundan bu güne kadar her zaman milletimizin hizmetinde olmuş, halkın güven ve desteğine layık olma anlayışı içerisinde anayasa ve kanunlardan aldığı güç ile başarılı bir şekilde hizmet vermenin azim ve kararlılığı içerisinde olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve halkımızın çıkarları için bu şerefli ve zor olan görevi yerine getirmek isterken hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi huzurlarınızda rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP