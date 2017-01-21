Antalya'dan Bilecik'e Tarih Gezisi

Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın kenti tanıtmak ve turizme açmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Antalya'dan gelen heyet, kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.



Gezi için kente gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Elban'ı makamında ziyaret etti.



Elban, ziyarette yaptığı konuşmada, Bilecik'in cihan medeniyetinin doğuşuna sahne olduğunu söyledi.



Bilecik'in manevi şahsiyetlerin doğduğu, yetiştiği bir şehir olduğunu ifade eden Elban, "Bu manevi ve tarihi iklimi yaşama fırsatı bulacaksınız. İnşallah, arzu ettiğiniz duyguları yaşamış ve o hissiyatı elde ederek, ayrılmış olursunuz. Bilecik'in tanıtımı açısından başlattığımız çalışmalara fayda sağlayacağı için ziyaretinizi çok önemsiyorum." diye konuştu.



Daha sonra Elban, Tütüncü'ye "Ertuğrul Gazi börkü" ile "Kayı bayrağı" hediye etti.



Ziyaretin ardından Tütüncü, beraberindeki muhtarlar ile Şeyh Edebali Türbesi'ni, Söğüt ilçesindeki Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi Türbesi ile tarihi mekanları gezdi.