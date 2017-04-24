Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans kazalarını azaltmak, çalışanlar ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi düzenlendi.



Karaçayır Mahallesi'nde bulunan alandaki eğitime 170 personel katıldı. Eğitim sırasında sürücüler, sırayla ambulanslara binerek, zorlu parkurlarda test sürüşü gerçekleştirdi. Hastayı en zor koşullarda bile en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen test eğitiminde sürücülerin ani manevraları nefeslerin tutulmasına neden oldu.



Bolu İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulans kullanan tüm çalışanlara Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi verdiklerini belirterek, "Bunun içinde ileri sürüş teknikleri de var. Onun dışında ambulansın vakaya gidip nasıl gelecek, trafik kazası olduğunda ambulansı olay yerine nasıl park edecekler konusunda, hasta ve yaralıları ambulansa indirip bindirirken hastalarında can güvenliğini sağlayacak şekilde nasıl hareket edilecek, personelimize bu konuda eğitimler veriyoruz." diye konuştu.



Çom, eğitimlerin 4 gün sürdüğünü, 1 gün teorik, 3 gün ise sahada eğitimlerin verildiğini, bu süre içerisinde her tür hava koşullarına yönelik eğitimlerin de verildiğini, eğitimin son gününde personelin sınavdan geçirildiğini, sınavdan geçemeyen personelin 6 ay sonra tekrar sınava alındığını, sağlık çalışanlarından herkesin ambulans kullanmak durumunda olduğunu, personele 5 yılda bir de tazeleme eğitimi verildiğini kaydetti.



Bolu'nun bölge eğitim merkezi olduğunu anlatan Çom, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerindeki sağlık çalışanlarına da eğitim verdiklerini belirtti.