Akşehir Çiçeklere Büründü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından şehir merkezindeki parklara, yeşil alanlara, refüj ve kavşaklara ekilen lale ve mevsim çiçekleri şehri renklendirdi.



Akşehir Belediyesi tarafından kış aylarında şehir geneline ekilen 210 bin adet lale, 10 bin adet sümbül ve nergis soğanları ile 20 bin adet hercai menekşe, 7 bin 500 adet süs lahanası ve 5 bin adet çuha mevsimlik çiçekleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk açtı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca'nın torunları olan Akşehirlilere daha yaşanılabilir bir kent sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Akşehir'de yapılan hizmet ve yatırımların yanı sıra şehrin görsel estetiğine de önem verdiklerini ifade eden Başkan Akkaya, "Belediye ekiplerimizce yapılan çiçeklendirme çalışmalarımız hem estetiğe hem de duygulara hitap ediyor. Nasreddin Hoca'mızın torunları, Şehri Beyzalı değerli hemşehrilerim bahar aylarının gelmesiyle birlikte şehrimizin muhtelif noktalarındaki bu yeşil ve çiçekli alanlarda streslerini atıp, rahatlayarak nefes alma imkanı bulacaklar" dedi. - KONYA