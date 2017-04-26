Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

Türki·ye-AB Karma Komi·syonu Eş Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararının, başta FETÖ olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri için tehlike arz eden terör örgütlerine hizmet edeceğini bildirdi.



Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin kararını şiddetle kınadığı belirtti.



Kararın, kötü niyetli çevrelerin Türkiye karşıtlığının ve günümüz Avrupası'nda şiddetli şekilde artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin bir yansıması olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Çonkar, şu ifadeleri kullandı:



"Söz konusu çevrelerin etkisi, birkaç hafta öncesinde ülkemizdeki halk oylamasını izlemek üzere görevlendirilen uluslararası gözlemcilerin bazılarının terör örgütü sempatizanlarıyla verdikleri pozlarda da görülmüştür.



Dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı kararı başta FETÖ olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri için tehlike arz eden terör örgütlerine hizmet edecektir.



AKPM'de bu kararı alan parlamenterleri bundan böyle ilkeli bir duruş sergileyerek terör, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi sorunlarıyla samimi şekilde mücadele etmeye davet ediyorum."