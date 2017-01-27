AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Gül'den Anlamlı Ziyaret

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Cemre Salih Gözen'in babaevini ziyaret etti.



Başkan Gül, 8 Eylül 2015'te Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Cemre Salih Gözen'in babaevini ziyaret ederek, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.



Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Gül, "Tarsuslu şehidimizin ismini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ülküköy Mahallesine yapılan 32 derslik ilkokula verildi. Şehidimizin adı sonsuza dek yaşatılmış oldu. Bu güzide eğitim kurumumuzdan binlerce Cemreler, vatan ve bayrak sevgisiyle yetişip, geleceğe hazırlanacaktır." ifadelerini kullandı.



Şehidin babası Hayri Gözen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oğlunun adının ilkokula verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.



Ziyarete, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Cemre Salih Gözen İlkokulu Müdürü Yakup Konca ve partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.