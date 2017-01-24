Aile Hekimlerine Antibiyotik Eğitimi

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla aile hekimlerine yönelik eğitim düzenledi.



Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, hastanın antibiyotik kullanıp kullanmayacağını belirleyen ve 5 dakikada sonuç veren hızlı tanı kitleri de katılımcılara tanıtıldı.



Bursa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özcan Akan, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.



Hekimleri bu konuda duyarlı olmayan davet eden Akan, "Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda bazı ilaçlara karşı önemli dirençler oluşmaya başladı. Ayrıca hastalıkların tekrarlanmasına, iyileşme süresinin uzamasına ve tedavi maliyetlerinin artmasına sebep olan durumlar göze çarpıyor. Bu yüzden bizlerin hızlı bir şekilde bu antibiyotik tüketiminin önüne geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Akan, Bursa'nın antibiyotik tüketiminde Türkiye ortalaması civarında olduğunu anımsatarak, "Kasım 2016 itibariyle Türkiye ortalaması yüzde 30,66 iken ilimizin ortalaması yüzde 30,11 civarlarında seyretmektedir. İlimizin bu rakamları daha aşağı düşürme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden biz yıl sonuna geldiğimizde şu anki rakamların yarısına inmeyi planlıyoruz. Şehrimizde Gürsu, Osmangazi, İnegöl, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçeleri antibiyotik kullanım ortalamaları yüksek olan ilçeler olarak göze çarpıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gereksiz antibiyotik tüketimini önlemede aile hekimlerine büyük rol düştüğünün altını çizen Akan, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki süreçte bu işin bilimsel olarak ilerlemesini istiyoruz. Hekim arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz ve bu işin üzerinde kararlılıkla duracağız. Önümüzdeki süreçte 3 ya da 4 tane daha sağlıklı yaşam merkezini hizmete sunmayı planlıyoruz. Biz bu merkezlerimizde akılcı ilaç kullanımı konusunu işleyeceğiz. Daha konforlu bir ortamda daha iyi sağlık hizmeti sunma imkanına sahip olacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili olarak Grup A Streptokok hızlı tanı testleri temin edildi. Aile hekimlerimize bu eğitimle birlikte testlerin dağıtımı yapılacak. Yapılan test sonucuna göre antibiyotik reçete edilmesi sayesinde, gereksiz ve yanlış antibiyotik reçete edilmesinin önüne geçeceğiz. Yine bu eğitimde dağıtılacak olan broşür, afiş ve video filmlerde vatandaşlarımızın yanlış ve gereksiz ilaç kullanmasını önlemek amaçlı bilgilendirme yapılacaktır."