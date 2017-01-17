Adile Kurt Karatepe'den Halk Müziği Ziyafeti

Küçükçekmece'de sahne alan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Adile Kurt Karatepe, dinleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.



Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Adile Kurt Karatepe, Küçükçekmeceli vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşan Karatepe'yi hayranlarıyla birlikte Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de izledi.



Türküseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde uzun havadan deyişe birçok eser seslendirildi. 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Laçin, Gönül Bu Sevdadan Vaz mı Geçecek, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Kızardı Kayalar' gibi yurdun dört bir yanından sevilen parçaları seslendiren Karatepe'ye katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti.



Fethi Sekin ve şehitler için söyledi



İzmir'deki terör saldırısını canını feda ederek engelleyen Harput'tan bir yiğit Fethi Sekin'i de anan Karatepe, 'Kıydılar Yiğidime' isimli Harput eserini tüm şehitlerimiz için seslendirdi. Ayrıca Karatepe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e de böyle programlar düzenleyerek türkülere sahip çıktığı için teşekkür etti.



Konser sonunda ise Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Adile Kurt Karatepe'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. - İSTANBUL