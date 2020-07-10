Vali Aydoğdu: "Temel ihtiyaçlar hiyerarşisi virüsle beraber alt üst oldu"
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Vali Aydoğdu: "Temel ihtiyaçlar hiyerarşisi virüsle beraber alt üst oldu"

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileriyle Ticaret Borsasında bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, teknolojinin önemine değinerek, "Ya değişirsiniz, ya da değişim karşısında yok olursunuz.

Vali Aydoğdu:
10.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:05

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileriyle Ticaret Borsasında bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, teknolojinin önemine değinerek, "Ya değişirsiniz, ya da değişim karşısında yok olursunuz. Temel ihtiyaçlar hiyerarşisi virüsle beraber alt üst oldu" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ticaret Borsasında STK başkanları ve daire müdürleri ile bir araya geldi. Aksaray'ın tarımsal ve teknolojik gelişmelerinin gündeme geldiği konuda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gelişen teknoloji ve değişime önemle vurgu yaptı. Değişim ve gelişmelere ayak uydurulmadığı taktirde yok olunacağını belirten Vali Aydoğdu, "Bugün teknolojiyle entegre olmayan hiçbir sistemin ayakta kalması mümkün değil. Bu pandemi sürecinden sonra, virüs sürecinden sonra bizim bütün öğrendiğimiz paradigmalar alt üst oldu. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardı. Biliyorsunuz, yeme, içme, barınma. Arkadaşlar bunların hepsi alt üst oldu. Artık virüs sürecinde biz gördük ki, bizim en temel ihtiyacımız Wifi. Bakın şöyle bir hayal kurun, bu virüs sürecinde evde internet olmasaydı herkes birbirine girerdi. Artık yemek yapma, tıraş olmama, evde iletişim kurma, yatay ve dikey iletişim becerileri hat safhaya çıktı. Onun için bizim görmemiz gereken şu. Dünya artık küçük bir köy oldu. Aksaray'daki bu potansiyeli bizim birlikte ortaya çıkarmamız lazım. Bakın burada tarım var, burada sanayi var, burada turizm var, kültür var. Selçuklulara başkentlik yapmış, ev sahipliği yapmış bir il burası. Her tarafı tarihi dokularla dolu bir il burası. Tek bir şey var, bizim birlik ve beraberlik içerisinde bu şehirle ilgili katma değer üretmek, bu şehre katma değer ürettiğimiz zaman bu şehrin marka değeri yükselecek" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinerek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Vali Aydoğdu, "Bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var devlet olarak. Yatırımcıların önünü açmak, onları teşvik etmek, onların tıkandığı yerde onlara destek olmak. Zaten yatırımcı da bunu ister. En önemlisi budur, teşvik etmek, motive etmek, morallerini yüksek tutmak. Onun için, bizim burada yapmamız gereken, bizler hepimiz, el birliği ile siyasetle, belediye başkanımızla, STK'larla oda başkanlarıyla bir tek hedefimiz olmalı bizim. Aksarayımız ve Aksarayımızın çocukları. Dünyanın gittiği yere bizim gitmemiz gerekiyor. Bakın, ya değişirsiniz, ya da değişim karşısında yok olur gidersiniz" şeklinde konuştu.

"Aksaray'a acilen dış havzalardan su getirilmesi"

Toplantıya ev sahipliği yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise Aksaray'ın acilen suya ihtiyacı olduğuna değinerek, "İnşallah birlik beraberlik içerisinde valiliğimizle, belediyemizle, siyasilerimizle, STK'larımızla, il müdürlerimizle ama esas olan vatandaşımızla hemhal olup çözüm odaklı çalışmanın içerisinde olacağız. Tabi Sayın Valim söyledi, insanlar baş başa verirse taş yerinden kalkar, açıkçası insanlar sırt sırta verirse ne taş yerinden kalkar ne işler yerine gelir. Ama biz şunu görüyoruz ki, Sayın Valimizle baş başa, omuz omuza verip birçok noktaya, hedefe kilitlenip altın vuruş yapacağız. Bizim bu üretimin karşılığında Sayın Valim acilen dış havzalardan suya ihtiyacımız var. Biz dış havzalardan acilen su getirmezsek samimiyetle söylüyorum. Bu yıl Rabbim yağmuru çok verdi, rekoltemiz iyiydi. Fakat 2023 hedeflerine kilitlenen Türkiye, Türkiye'nin de önemli parlayan yıldızı Aksaray'ın 2023 hedeflerine katkı sağlaması lazım. Bu katkıyı sağlamamız için de bizim üretirken enerji maliyetleriyle zor duruma düşen çiftçilerimizden biz mustarip oluyoruz. Biz bu üreticilerimizin sıkıntısını giderebilmek için cennet mekan Abdülhamit Han zamanında hazırlanan bir proje var. Karasu Kızılırmak'a, Kızılırmak Konya Ovası'na akıtılarak işte bu bölge şahlanacak" diye konuştu.

"DSİ'nin gündemine biz o toplantıda girdik"

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da dış havzalardan su getirme projesinin DSİ programına alındığını belirterek, "Biz STK'larımızla Hamit Başkanımızın da olduğu bir programla DSİ Genel Müdürlüğümüzde bir toplantı yaptık. Tabi Aksaray havzasının sulanmasıyla ilgili bir şehirde birçok konuşmalar yapıyoruz, yerel gündemler oluşturuyoruz ama ben üzülerek şunu gördüm, DSİ'nin gündemine biz o toplantıda girdik. Tamamen Konya havzasının sulanması diye bahsediliyor. Ben burada şunu gördüm. Biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket eder kapı aşındırırsak Aksaray olarak gündem oluyoruz. Bunu sağlamış olduk. Daha sonra yine toplantılar yaptık" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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