Tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.
28.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:27
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.
Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi çarşının içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.
Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.
Kaynak: AA