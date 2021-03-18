TARA Coin nedir? Güncel Taraxa (TARA) Coin yorum ve grafiği

TARA COİN NEDİR?

Taraxa, gayri resmi işlemlerin denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş halka açık bir defter platformudur.

Taraxa projesinin araştırma ve geliştirmesini denetleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Taraxa Vakfı, 4 Mart 18:00 PST'de halka açık bir satışın başlayacağını duyurdu. Token satışı, TARA tokenlerini topluluk üyelerine dağıtmak ve devam eden teknoloji ve topluluk gelişimini finanse etmek amacıyla Taraxa'nın halka açık test ağının ve amiral gemisi uygulamasının piyasaya sürülmesini takip ediyor. Katılımcıların katılabilmek için belgeler sunmaları ve uygunluklarını doğrulamaları gerekecektir. Teklif, Amerika Birleşik Devletleri içinde veya herhangi bir ABD vatandaşına (ABD federal menkul kıymetler yasalarında tanımlandığı şekilde) yapılmamaktadır.

Satılık Jetonlar

10.000.000.000 TARA

Satılan Jetonlar

Yok

ICO Değeri

$0.01

Nereden Alınır

Taraxa

Bağış Toplama Hedefi

$3,000,000

USDT/ USDC

Giriş

halka açık