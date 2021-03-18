TARA Coin nedir? Güncel Taraxa (TARA) Coin yorum ve grafiği
Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Taraxa. TARA coin, Taraxa, gayri resmi işlemlerin denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş halka açık bir defter platformudur. Peki, TARA Coin nedir? Güncel Taraxa (TARA) Coin yorum ve grafiği
TARA COİN NEDİR?
Taraxa, gayri resmi işlemlerin denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş halka açık bir defter platformudur.
Taraxa projesinin araştırma ve geliştirmesini denetleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Taraxa Vakfı, 4 Mart 18:00 PST'de halka açık bir satışın başlayacağını duyurdu. Token satışı, TARA tokenlerini topluluk üyelerine dağıtmak ve devam eden teknoloji ve topluluk gelişimini finanse etmek amacıyla Taraxa'nın halka açık test ağının ve amiral gemisi uygulamasının piyasaya sürülmesini takip ediyor. Katılımcıların katılabilmek için belgeler sunmaları ve uygunluklarını doğrulamaları gerekecektir. Teklif, Amerika Birleşik Devletleri içinde veya herhangi bir ABD vatandaşına (ABD federal menkul kıymetler yasalarında tanımlandığı şekilde) yapılmamaktadır.
Satılık Jetonlar
10.000.000.000 TARA
Satılan Jetonlar
Yok
ICO Değeri
$0.01
Nereden Alınır
Taraxa
Bağış Toplama Hedefi
$3,000,000
USDT/ USDC
Giriş
halka açık
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