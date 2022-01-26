Son dakika gündem: BABASININ YARGILANDIĞI DURUŞMA ÇIKIŞINDA AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: BABAM, AĞABEYİMİ TUTUYORDU

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - AKSARAY'da eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurarak öldüren Muammer Çınar (53), adliyeye sevk edildi. Çınar'ın ifadesinde, "Miras yüzünden çıkan kavgada babam, eşimi öldürdü. Bu nedenle ona karşı kinim vardı. Ağabeyim de babamı destekliyordu. Miras konusunda da babam, ağabeyimi tutuyordu. O yüzden kinlenip ateş ettim" dediği belirtildi.

Cemal Çınar, 2 Nisan 2021 tarihinde, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evine döndü. Bu sırada yanlarına Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar geldi. Burada Cemal Çınar ile oğulları arasında evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa (28) ve Süleyman Çınar (18) da dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Cemal Çınar ile oğlu Muammer, gelini Döndü torunları Mustafa ve Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı gelini Döndü Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Çınar'ın kızı Gülsever E. ile oğulları Muammer ve Mustafa Çınar gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Ancak Çınar, cezası, yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi cezasına çevrildi. Ancak daha sonra karara yapılan itirazla Cemal Çınar, tutuklanıp cezaevine kondu.

AĞABEYİNE KİNLENMİŞ

Muammer Çınar, dün babasının yargılandığı duruşma sonrası adliyenin önünde ağabeyi Mustafa Çınar'a tüfekle 6 el ateş etti. Yaralanan Mustafa Çınar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Muammer Çınar da adliyeye mahkum getiren jandarma tarafından gözaltına alındı. O anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muammer Çınar'ın ilk ifadesinde, "Miras yüzünden çıkan kavgada babam, eşimi öldürdü. Bu nedenle ona karşı kinim vardı. Ağabeyim de babamı destekliyordu. Miras konusunda da babam, ağabeyimi tutuyordu. O yüzden kinlenip, ateş ettim" dediği belirtildi.

Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.