Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı
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Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan bir kripto para, küçük bir kripto para borsasında yerini aldı. İşte detaylar...

'Meme coin'lere Türkiye'den bir örnek daha eklendi. Kişisel hayatıyla özellikle sosyal medyada çokça gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. 'PooCoin' adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor.

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0.183344 dolar.

Kripto para nedir?

Kripto para işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

Kripto paranın kısa tarihçesi

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul ediyor. Subaşı ve sevgilisinin bu yıl içerisinde evlenmesi bekleniyor.

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Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı
Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

Kaynak: Snob Magazin

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