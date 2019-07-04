KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 335 milyar dolara yaklaştı

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli gelişmelerin ardından görülen dalgalanma sonrası yeniden artış eğilimi görüldü ve piyasa hacmi 335 milyar dolara yaklaştı.

Kripto para birimleri piyasalarında, Facebook blockchain departmanı David Marcus'un ABD Temsilciler Meclisi'nin Libra'ya yönelik endişelerine yanıt olarak Libra'yı savunarak söz konusu kripto para birimini kullanmak için "Facebook'a güvenmelerine gerek olmadığı" açıklamalarının ardından yeniden artış görüldü.

Söz konusu gelişmenin yanında Küba hükümetinin ABD yaptırımlarının üstesinden gelmek için kripto para birimleri teknolojisini değerlendirdiği açıklamaları da piyasaya olumlu yansıdı. Küba Ekonomi Bakanı Alejandro Gil, "Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerde kripto para birimleri uygulamasına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Sorunlara çözüm arayışında destek olması için bu tür önlemlerine ne şekilde uygulanabileceğini incelemeniz gerekir" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.22 artışla 11 bin 861 dolara yükseldi ve 211 milyar 114 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 63.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,311 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.12 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Bitcoin SV düştü. En büyük 100'den de 69'u yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 12.83 ile 38'inci sıradaki HyperCash öncülük etti.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 335 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 3.4 artışla 334 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 82 milyar 987 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.22

2.Ethereum yüzde 0.41

4.Litecoin yüzde 1.62

5.Bitcoin Cash yüzde 0.90

6.EOS yüzde 0.64

7.Binance Coin yüzde 3.47

8.Tether yüzde 0.28

10.TRON yüzde 0.57 yükselirken

3.Ripple yüzde 1.12

9.Bitcoin SV yüzde 0.04 düştü. (Grafik)



Kaynak: DHA

- İstanbul