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Worldcoin, İspanya operasyonlarını askıya aldı

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Kripto para birimi Worldcoin, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumluluk denetimi tamamlanana kadar İspanya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Bu karar, Alman denetim otoritesi tarafından yürütülen incelemeler sonuçlanıncaya kadar geçerli olacak. Tools for Humanity tarafından desteklenen Worldcoin, dijital kimlikler ve biyometrik veri korumasında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Worldcoin, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumluluk denetimi tamamlanana kadar İspanya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu karar, Alman denetleyici kuruluşun yürüttüğü incelemeler sonuçlanıncaya kadar geçerli olacak. Tools for Humanity tarafından desteklenen bu girişim, dijital kimlikler ve biyometrik veri korumasında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Worldcoin'in GDPR Uyum Süreci Devam Ediyor

Worldcoin, İspanya'daki operasyonlarını Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uygunluk denetimi tamamlanana kadar veya 2024 yılı sonuna kadar askıya alma kararı aldı. Bu gelişme, Alman denetim otoritesi tarafından yürütülen incelemenin sonuçlanmasına kadar geçerli olacak.

Worldcoin projesinin arkasındaki ana destekçi olan Tools for Humanity, Sam Altman tarafından kurulan ve dijital kimlik doğrulama sistemleri oluşturmayı hedefleyen bir girişim olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar, iris taraması yoluyla bir World ID edinirken, karşılığında WLD token ödülleri alıyorlar. Bu süreçle birlikte, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bazı kaygılar da gündeme geldi.

Mart ayında İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD), Worldcoin'in faaliyetlerini durdurma emri vermişti. Tools for Humanity ise Bavyera eyaleti veri koruma otoritesi BayLDA'nın kararına veya yıl sonuna kadar İspanya'daki operasyonlarını gönüllü olarak askıya alma sözü verdi.

Bu süreçte Tools for Humanity, biyometrik verilerin korunmasına yönelik önemli adımlar atarak veri gizliliği savunucularının endişelerini gidermeye çalıştı. "Kişisel Velayet" girişimi kapsamında yeni kullanıcıların biyometrik verilerinin depolanması ve şifrelenmesi yasaklandı, eski kullanıcıların iris kodlarının silinmesi için düzenlemeler yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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