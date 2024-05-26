Trump'tan Kripto Para Devrimi: ABD Öncü Olmalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce kripto para birimlerine karşı şüpheci bir tutum sergilerken, şimdi bu alana destek verdiğini duyurdu. Truth Social üzerinden yapılan açıklamada, Amerika'nın bu sektörde lider olması gerektiğini vurgulayan Trump, sektöre olan olumlu yaklaşımını ortaya koydu.

Trump ve Kripto Para Sektöründe Yeni Bir Dönem

Geçmişte kripto para birimlerine karşı şüpheci bir tutum sergileyen eski ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde bu sektöre olan desteğini açıkça ifade etti. 2024 Cumhuriyetçi başkan aday adayları arasında yer alan Trump, Liberteryen Ulusal Kongresi öncesinde Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto para sektörüne ilişkin olumlu görüşlerini dile getirdi.

Trump, paylaşımında "Kripto para birimleri ve bu sektöre karşı oldukça pozitif ve açık fikirliyim. ABD'nin bu alanda öncü olması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Mevcut Başkan Joe Biden'ı kripto endüstrisini "yavaş ve acı verici bir ölüme" terk etmekle suçlayan Trump, kendisinin bu konuda farklı bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

2021 yılında verdiği bir röportajda, kripto paraların ABD doları ile rekabet etmesine şüpheyle yaklaşan ve sıkı düzenlemeler gerektiğini savunan Trump'ın, kendi markası altında piyasaya sürülen ve bazıları sahiplerine kendisiyle akşam yemeği fırsatı sunan NFT ticaret kartlarının başarısının ardından kripto paralara bakış açısı değişti.

Trump'ın kampanya ekibi, seçmenlerin Bitcoin, Ether, Solana, Dogecoin ve Shiba Inu gibi popüler kripto para birimleriyle bağış yapmalarına olanak sağlayacak bir sistem kurarak, adayın kripto dostu duruşunu pekiştirdi.