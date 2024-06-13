Tether CEO'sundan dikkat çeken Bitcoin açıklaması

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Bitcoin'in kripto para dünyasında benzersiz bir konumda olduğunu dile getirdi. Diğer kripto paraların aksine, Bitcoin'in tam anlamıyla merkezi olmayan bir yapıda olduğunu belirten Ardoino, bu özelliğin matematiksel kurallarla sabitlendiğini ifade etti.

Tether CEO'sundan Bitcoin Övgüsü

Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, BTC Prag konferansında yaptığı konuşmada, Bitcoin'in kripto para dünyasındaki benzersiz yerini ve özelliklerini ön plana çıkardı. Ardoino'ya göre, sayıları 14 bini aşan kripto para birimleri arasında, Bitcoin gerçek anlamda merkezi olmayan tek varlık konumunda bulunuyor.

Konuşmasında, diğer kripto paraların genellikle merkezi bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Ardoino, bazılarının ise merkeziyetçiliği azaltma yönünde çaba sarf ettiğini belirtti. Ancak, Bitcoin'in bu noktada ayrı bir yerde durduğunu ifade eden Tether CEO'su, Bitcoin'in matematik kurallarıyla yönetildiğini ve temel yapısının değişmediğini vurguladı.

Ardoino, Bitcoin'in 21 milyon adetle sınırlandırılmış olmasını ve her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma süreci sayesinde arzının kontrol altında tutulduğunu hatırlattı. Diğer kripto paraların sürekli güncellenen yazılımlar ve değişken para politikalarıyla idare edildiğini, Bitcoin'in ise adeta bir saat gibi işlediğini ve asla durmadığını söyledi.

Bitcoin'in durdurulamaz bir yapıya sahip olduğunu ve kripto para sektöründe merkezi olmayan tek varlık olarak öne çıktığını belirten Ardoino, bu konuda tartışmaların olabileceğini de sözlerine ekledi.