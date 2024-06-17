Paul Ryan ABD'yi stablecoin politikaları sebebiyle eleştirdi

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Amerika'nın finansal gücünü artırmak için stablecoinlerin benimsenmesi gerektiğini savunuyor. Global rakipler arasında özellikle Çin ile yaşanan rekabeti dikkate alan Ryan, stablecoinlerle Amerikan dolarının daha cazip hale getirilmesini öneriyor.

Ryan, ABD'nin Dijital Geleceğini Şekillendiriyor

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ülkenin Çin ile rekabet edebilmesi için stablecoin teknolojisinin benimsenmesi çağrısında bulundu. Şu anda bir kripto yatırım şirketi olan Paradigm'in Politika Konseyi'nde görev yapan Ryan, ABD'nin artan borç yükü sorununa dikkat çekti.

Ryan, stablecoinlerin yaygınlaşmasının, ABD'nin borçlarını uluslararası piyasalarda daha cazip hale getirebileceğini ve olası bir borç ihalesi başarısızlığını önleyebileceğini savundu. Eski Meclis Başkanı, diğer ülkelerin ABD Hazine bonolarından vazgeçip kendi para birimlerini güçlendirmeyi tercih etmeleri halinde, doları güçlendirmek için yeni yöntemler bulmanın kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Çin'in, merkez bankası dijital para birimi e-yuan'ı geliştirerek dijital para birimi teknolojisini benimsediğine değinen Ryan, HSBC China'nın e-yuan ile hizmet veren ilk yabancı banka olduğunu belirtti. Ryan ancak e-yuan'ın genel kullanımının beklenenden daha düşük olduğuna da dikkat çekti.

Ryan, ABD'nin büyük uluslararası rakipleri Çin ve Suudi Arabistan'ın, ödemelerini dolar sistemi dışında gerçekleştirebilmek için alternatif arayışlarına girdiklerini hatırlatarak, ABD'nin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin, merkez bankası dijital para birimine alternatif olarak, özgürlük ve şeffaflık ilkelerine dayalı, herkesin erişimine açık ve izinsiz blok zincirlerinde işlem gören dolar destekli stablecoinleri tercih etmesi gerektiğini öne sürdü.