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MetaMask Bitcoin Desteğiyle Kullanıcı Deneyimini Zirveye Taşıyor

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Önümüzdeki ay Bitcoin entegrasyonunu sunacak olan popüler kripto para cüzdan uygulaması MetaMask, stratejik genişlemesi ile kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi ve platformun erişim alanını genişletmeyi hedefliyor. Bu adım, MetaMask'ın pazardaki hakimiyetini artırarak kripto dünyasında yeni bir dönem başlatacak.

Popüler kripto para cüzdan uygulaması MetaMask, önümüzdeki ay Bitcoin entegrasyonunu sunarak büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu stratejik genişleme, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, platformun erişim alanını da genişletecek. Bitcoin'in dahil edilmesi, MetaMask'ın pazardaki hakimiyetini artırarak kripto dünyasında yeni bir dönem başlatacak.

MetaMask'tan Bitcoin Hamlesi

Kripto para dünyasının en popüler dijital cüzdan sağlayıcılarından biri olan MetaMask, önümüzdeki ay Bitcoin desteğini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Bu stratejik hamleyle birlikte, MetaMask sadece Ethereum ve ilgili Katman-2 Blockchain ağlarını değil, aynı zamanda dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'i de kapsayan bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

MetaMask, bu zamana kadar kullanıcılarına Ethereum, Avalanche, Polygon, Optimism ve Arbitrum gibi Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu çeşitli ağları destekleyerek geniş bir yelpazede hizmet veriyordu. Eylül 2023'te platforma entegre edilen JavaScript tabanlı Snaps uygulaması ile bu desteğini daha da ileri taşıdı.

Her ne kadar başlangıçta Bitcoin desteğinin sınırlı olacağı öngörülse de zaman içinde bu özelliğin kapsamının genişletileceği belirtiliyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre yeni özellikler aşamalı olarak devreye alınacak ve kullanıcıların deneyimini daha da zenginleştirecek. MetaMask'ın attığı bu adım, kripto para cüzdanları arasında lider konumda olan platformun etki alanını daha da artırması bekleniyor.

Ağustos 2023 itibarıyla 22 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan MetaMask, dijital cüzdan pazarında en çok tercih edilen uygulama oldu. Bunun yanı sıra, MetaMask geliştiricileri kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına Blockaid destekli güvenlik uyarıları, Ethereum doğrulayıcıları için stake etme seçeneği ve kullanıcıların airdrop ve NFT taleplerini değerlendirebilmesini sağlayan özellikleri de platforma ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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