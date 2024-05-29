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Kripto devleri, siber suçların önlenmesi adına ortaklık kurdu

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Dünyanın önde gelen kripto para borsaları Coinbase ve Kraken, siber suçları önlemek adına diğer Blockchain şirketleriyle ortaklık kurdu. Kripto para sektöründe faaliyet gösteren önde gelen şirketler, siber saldırılara ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı iş birliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz ay kurulan Crypto ISAC (Endüstriyel Analiz ve Paylaşım Merkezi), sektörün karşı karşıya kaldığı siber tehditlere karşı ortak bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyor.

Kripto dünyasında önemli ortaklıklar kurulmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsaları Coinbase ve Kraken, siber suçların önlenmesi adına diğer Blockchain şirketleriyle birlikte ortaklık kurduğunu açıkladı.

Kripto Dünyası Güvenlik İçin Birleşiyor

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren önde gelen şirketler, siber saldırılara ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı iş birliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz ay kurulan Crypto ISAC (Endüstriyel Analiz ve Paylaşım Merkezi), kripto dünyasının önemli oyuncularını bünyesine katarak, sektörün karşı karşıya kaldığı siber tehditlere karşı ortak bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyor.

Crypto ISAC'ın kurucu üyeleri arasında, popüler kripto para borsaları Coinbase ve Kraken, dünyanın en büyük ikinci stablecoin'i olan USDC'nin arkasındaki şirket Circle, Solana Vakfı, Ethereum ekosisteminin önemli yazılım sağlayıcılarından Consensys, yatırım şirketi Ribbit Capital, kripto varlık saklama uzmanı Fireblocks ve ISAC'ın kuruluşuna öncülük eden kripto sigorta şirketi Evertas yer alıyor.

ISAC'lar, farklı sektörlerde siber güvenlik açıklarını ve olaylarını paylaşarak, bir nevi mahalle bekçisi rolü üstleniyor. Crypto ISAC ise, sadece siber suçları engellemeyi değil, aynı zamanda genellikle "Vahşi Batı" olarak adlandırılan kripto sektörünün, hükümetler ve yasa koyucular nezdinde itibarını ve güvenilirliğini artırmayı da amaçlıyor.

Chainalysis tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında kripto platformları, hacker saldırıları nedeniyle yaklaşık 1,7 milyar dolar zarara uğradı. Bu durum, sektörün siber güvenlik konusunda daha koordineli ve proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Son olarak Crypto ISAC'ın üyeleri arasında; Aleo, Arbitrum, Circle, Coinbase, Consensys, Evertas, Fireblocks, Hedera, Kraken, Red Balloon Security, Ribbit Capital, Solana Foundation ve Trail of Bits yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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