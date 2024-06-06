Kripto borsası Bybit, Çin hamlesiyle dikkat çekiyor

Kripto borsası Bybit, Çin hamlesiyle dikkat çekiyor
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Kripto para borsası Bybit, Çin Halk Cumhuriyeti'nde kayıt ve kimlik doğrulama işlemlerini yeniden başlattığını duyurdu. Bu durum, Çinli kullanıcılara daha önce kısıtlanmış olan hizmetlerin tekrar sunulması anlamına geliyor. Bybit, bu hamlesiyle Çin pazarına geri dönmüş oldu. Şirket, Çinli kullanıcıların kimlik, pasaport, ehliyet veya ikamet izni gibi belgelerle hesaplarını doğrulayarak platforma kaydolmalarına izin veriyor.

Kripto para borsası Bybit, Çin Halk Cumhuriyeti'nde kayıt ve kimlik doğrulama işlemlerini yeniden aktif ettiğini duyurdu. Bu adım, Çinli kullanıcılara yönelik daha önce kısıtlanmış hizmetlerin tekrar sunulması anlamına geliyor.

Bybit Çin Piyasasına Geri Dönüş Yapıyor

Kripto para sektörünün önde gelen borsalarından Bybit, Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye başladı. Şirket, Çinli kullanıcıların hesaplarını kimlik, pasaport, ehliyet veya ikamet izni gibi belgelerle doğrulayarak platforma kaydolmalarına izin veriyor. Bu adım, Bybit'in hizmet politikasında önemli bir değişikliği temsil ediyor.

Daha önce Çin pazarına girmemeyi tercih eden Bybit, bu stratejik hamlesiyle bölgedeki kripto meraklılarına kapılarını açmış oldu. Bybit, genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hong Kong, Singapur, Kanada, Kuzey Kore, Küba, İran, Özbekistan, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri ve Suriye gibi ülkelerde faaliyet göstermekten kaçınıyordu. Ancak 5 Haziran itibarıyla güncellenen yasaklı bölgeler listesinde Çin yer almıyor.

Bybit, yılın başlarında Hong Kong merkezli yan kuruluşu Spark Fintech Limited aracılığıyla Hong Kong'da sanal varlık ticareti yapma izni almak için başvuruda bulunmuş, fakat daha sonra bu başvuruyu geri çekmişti. Öte yandan, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Haziran ayında Çin anakarasındaki müşterilere hizmet veren şirketlere bazı kısıtlamalar getireceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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