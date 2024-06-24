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Hong Kong kripto düzenlemeleri için yeni komite kurdu

Hong Kong kripto düzenlemeleri için yeni komite kurdu
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Hong Kong, kripto para ve Web3 teknolojileri konusunda atılım yapmak için yeni bir alt komite oluşturdu. Johnny Ng başkanlığında kurulan komite, global Web3 sektöründen öneriler toplayarak yatırımcı koruma ve finansal istikrar sağlamayı hedefliyor. Geçen yıl kripto şirketlerine yeşil ışık yakan Hong Kong, bu yıl da Bitcoin ve Ether ETF'lerini piyasaya sürerek kararlılığını gösterdi.

Hong Kong, kripto dünyasında daha belirgin bir rol üstlenmek için yeni bir alt komite oluşturdu. Johnny Ng başkanlığında kurulan bu komite, global Web3 sektöründen öneriler toplayarak yatırımcı koruma ve finansal istikrar sağlamayı hedefliyor.

Hong Kong Kripto Piyasalarını Şekillendiriyor

Hong Kong, kripto para ve Web3 teknolojileri alanında önemli bir adım attı. Yasama Konseyi'nin aldığı kararla, Johnny Ng başkanlığında özel bir alt komite oluşturuldu. Bu hamle, şehrin dijital varlıklar konusundaki iddialı hedeflerini gözler önüne seriyor.

Ng, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Hong Kong'un sanal varlıklar ve Web3 alanında öncü olma vizyonunu destekliyoruz." dedi. Komitenin öncelikli hedefleri arasında yatırımcı güvenliğini artırmak, stablecoinleri teşvik etmek ve profesyonel saklama hizmetlerine yönelik düzenlemeler getirmek yer alıyor.

Şehir yönetimi, geçtiğimiz yıl kripto şirketlerine yeşil ışık yakmıştı. Haziran ayında yürürlüğe giren lisanslama sistemi, borsaların bireysel yatırımcılara hizmet vermesinin önünü açtı.

Nisan ayında spot Bitcoin ve Ether ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, Hong Kong'un kararlılığını gösterdi. Animoca Brands Başkanı Yat Siu, "Ether ETF'lerine staking özelliği eklenebilir. Bu konuda umutluyum." açıklamasını yaptı.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Julia Leung ise Bitcoin'in kalıcılığına vurgu yaparak, "Alternatif bir varlık olarak önemini koruyor." dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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