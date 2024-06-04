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Gryphon Digital Mining Russell Microcap Endeksi'ne katılıyor

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Yenilenebilir enerji ile desteklediği kripto madenciliği operasyonlarıyla bilinen Gryphon Digital Mining, 1 Temmuz'dan itibaren Russell Microcap Endeksi'ne dahil olacağını duyurdu. Şirket, bu adımla sermaye piyasalarında daha fazla görünürlük ve yatırımcı ilgisi hedefliyor. Gryphon Digital Mining CEO'su Rob Chang, bu gelişmenin şirketin kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri nezdinde görünürlüğünü artırarak büyümesine ivme kazandıracağını belirtti.

Gryphon Digital Mining, yenilenebilir enerji ile desteklediği kripto madenciliği operasyonlarıyla Russell Microcap Endeksi'ne adım atıyor. 1 Temmuz'dan itibaren bu endekste yer alacak olan şirket, sermaye piyasalarında daha fazla görünürlük ve yatırımcı ilgisi hedefliyor.

Gryphon'un Piyasalardaki Yükselişi Russell Microcap ile Taçlanıyor

Bitcoin madenciliği şirketi Gryphon Digital Mining, 1 Temmuz'dan itibaren Russell Microcap Endeksi'nin bir parçası olacağını açıkladı. Bu gelişmenin, şirketin kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri nezdinde görünürlüğünü artırarak büyümesine ivme kazandırması bekleniyor.

Gryphon Digital Mining CEO'su Rob Chang yaptığı açıklamada, Russell Microcap Endeksi'ne girmenin şirketin sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdiğinin altını çizdi. Chang, "Bu adım, operasyonel verimliliğimizi artırma ve düşük maliyetli Bitcoin madenciliği faaliyetlerimizi sürdürme kararlılığımızı yansıtıyor. Aynı zamanda, madencilik operasyonlarımızı genişletme taahhüdümüzü de pekiştiriyor." dedi.

Nasdaq borsasında GRYP sembolüyle işlem gören Gryphon Digital Mining'in piyasa değeri, yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin hisse senedi fiyatı, yılın başından bu yana yüzde 83'lük bir düşüş kaydederek son olarak 1,24 dolar civarında seyretti.

Russell ABD Endeksleri'nin her yıl gerçekleştirdiği yeniden yapılanma süreci, Temmuz ayı başında tamamlanacak ve 28 Haziran'da ABD piyasalarının kapanışıyla birlikte yürürlüğe girecek. Yenilenen endeksler, 1 Temmuz itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

FTSE Russell'ın CEO'su Fiona Bassett, endekslerin yıllık olarak yeniden yapılandırılmasının önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Bassett, "Bu süreç, ABD ekonomisindeki gelişmeleri doğru bir şekilde yansıtmak ve belirlenen piyasa segmentlerini etkin bir biçimde temsil etmek açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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