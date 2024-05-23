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FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Yeni Bir Cezaevine Taşınıyor

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Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, federal savcıların düşük güvenlikli bir tesise geçiş önerisi sonrasında farklı bir cezaevine naklediliyor. Nakil işlemlerine sabah erken saatlerde başlandı ve tahminlere göre Bankman-Fried, Kaliforniya'daki Mendota şehrinde bir cezaevine götürüldü.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, farklı bir cezaevine naklediliyor. Bu değişiklik, federal savcıların düşük güvenlikli bir tesise geçiş önerisinin ardından gerçekleşti. Sam Bankman-Fried'in nereye taşındığı ve bu değişikliğin tam olarak neden yapıldığı henüz açıklanmadı.

FTX Kurucusu Yeni Adresine Taşınıyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre iflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried farklı bir cezaevine sevk ediliyor. Bankman-Fried'in sözcüsünün yaptığı açıklamada, federal otoritelerin nakil işlemlerine bu sabah erken saatlerde başladığını belirtti. Her ne kadar resmi makamlar henüz yeni yerleşim yerini doğrulamamış olsa da konuya yakın kaynaklar Bankman-Fried'in Kaliforniya eyaletindeki Mendota şehrinde bulunan bir cezaevine götürüldüğünü tahmin ediyor.

Bu gelişme, savcıların birkaç hafta önce Bankman-Fried'in Palo Alto'da ikamet eden ailesine yakın, düşük güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi yönündeki tavsiyelerinin ardından gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde temyiz sürecini yürüten avukatlarına daha yakın olmak amacıyla Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde kalmayı talep eden FTX'in kurucusunun mevcut durumu ve yeni tesise ulaşıp ulaşmadığı şu an için belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz yıl tanık manipülasyonu suçlamasıyla New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Lewis Kaplan tarafından kefalet hakkı elinden alınan Bankman-Fried, o zamandan beri tutuklu bulunuyordu. Mart ayında görülen davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan genç girişimci, cezasını çektiği süre zarfında ikinci kez nakil işlemiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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