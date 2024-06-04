Deutsche Bank kripto alanında genişlemeye devam ediyor

Geleneksel finans kuruluşları ve kripto para dünyası arasındaki entegrasyon hız kazanıyor. Son olarak, Avrupa'nın popüler kripto para borsalarından Bitpanda, Alman kullanıcılarının fiat para işlemlerini gerçekleştirmek için Deutsche Bank ile anlaştı.

Deutsche Bank Desteğiyle Bitpanda Almanya Pazarında Büyümeyi Hedefliyor

Avrupa'nın önde gelen kripto para borsalarından Bitpanda, Alman müşterilerinin fiat para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmek için Deutsche Bank ile anlaştı. Gün içinde yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği sayesinde Bitpanda kullanıcıları, Alman uluslararası banka hesap numaralarını (IBAN) kullanarak kripto paralarını fiat paraya ya da fiat paralarını kripto para birimlerine kolayca dönüştürebilecek.

Deutsche Bank, Bitpanda'nın Almanya'daki faaliyetleri kapsamında gerçekleşen işlemler için de destek sağlayacak. Bu adım, Bitpanda'nın Alman pazarındaki konumunu güçlendirmesine ve kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmasına olanak tanıyacak.

Bitpanda'nın CEO yardımcısı Lukas Enzersdorfer-Konrad, "Sektörün en iyi unsurlarını bir araya getirerek insanlara gerçek değer sunabiliriz. Deutsche Bank ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde, bankacılık ürünlerine erişimimizi artırarak hem ekibimiz hem de kullanıcılarımız için yeni fırsatların kapısını aralıyoruz." şeklinde konuştu.

Bitpanda, geçtiğimiz Nisan ayında da Almanya'nın en büyük kamu destekli kredi kuruluşu olan Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile bir ortaklığa imza atmış ve Almanya'da kripto para saklama hizmetleri sunmak için harekete geçmişti. Bu hizmetin yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Deutsche Bank da kripto para ve tokenizasyon alanlarına yabancı değil. Deutsche Bank geçtiğimiz yıl, İsviçre merkezli Taurus ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kripto para saklama ve tokenizasyon hizmetlerini ürün yelpazesine eklemişti.