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Bitcoin hakimiyeti alarm veriyor

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Kripto para piyasalarında genellikle stabil bir seyir izleyen Bitcoin, Mt. Gox'dan gelen tazminat ödemeleri haberleriyle büyük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, son beş ayın en büyük düşüşünü kaydederek yatırımcıları endişelendirdi. Mt. Gox'un Temmuz ayında gerçekleştirmeyi planladığı 140.000 BTC'lik ödeme, piyasaya büyük miktarda Bitcoin sürüleceği endişesi yarattı. Ancak bazı piyasa gözlemcileri, Mt. Gox ödemelerinin yaratacağı etkinin abartıldığını düşünüyor.

Bitcoin, kripto para piyasalarında genellikle daha stabil bir seyir izlerken, Mt. Gox'dan gelen tazminat ödemeleri haberleriyle büyük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, son beş ayın en büyük düşüşünü kaydederek yatırımcıları endişelendirdi.

Mt. Gox Darbesi Bitcoin Piyasalarını Sarsıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), beklenmedik bir dalgalanmayla yatırımcıları şaşırttı. Genellikle diğer dijital varlıklara kıyasla daha istikrarlı bir seyir izleyen BTC, bu hafta başında yaşanan gelişmelerle sert bir düşüş yaşadı.

Kısa bir süre önce piyasalarda yankılanan haberler, yıllar önce hack saldırısına uğrayan Mt. Gox borsasının mağdurlarına yapılacak ödemeler etrafında şekillendi. Bu durum, Bitcoin'in piyasa hakimiyetini önemli ölçüde zayıflattı.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payı bir günde yüzde 1,8 oranında azalarak yüzde 54,34 seviyesine geriledi. Bu düşüş, son beş ayın en sert kaybı olarak kayıtlara geçti. Aynı süre zarfında BTC'nin dolar bazındaki değeri de yüzde 5'lik bir kayıpla 59.000 doların altını gördü.

Piyasadaki bu hareketliliğin arkasında, Mt. Gox'un Temmuz ayında gerçekleştirmeyi planladığı 140.000 BTC'lik ödeme bulunuyor. Yatırımcılar, bu ödemelerin ardından piyasaya büyük miktarda Bitcoin sürüleceği endişesiyle temkinli bir tutum sergiliyor.

Öte yandan, madencilerin artan satış baskısı ve ETF çıkışları da Bitcoin üzerindeki olumsuz havayı besleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, türev piyasalarında da yankı buldu. Deribit borsasında kısa vadeli BTC satım opsiyonlarına olan talep, fiyat düşüşlerine karşı korunma arayışının bir göstergesi olarak yükselişe geçti.

Yaşanılan durumların ardından bazı piyasa gözlemcileri Mt. Gox ödemelerinin yaratacağı etkinin abartıldığını düşünüyor. Tagus Capital'den yapılan açıklamada, Temmuz ayındaki ödemelerin miktarının henüz netleşmediği ve toplam geri ödeme planının 142.000 Bitcoin, 143.000 Bitcoin Cash ve 69 milyar Japon Yeni'ni kapsadığı belirtildi.

Ayrıca, Mt. Gox mağdurlarının daha önce dolar bazlı ödeme tekliflerini reddetmiş olmaları, Bitcoin'lerini hemen satmak yerine ellerinde tutmayı tercih edebileceklerini düşündürüyor. Bu durum, olası bir satış baskısının şiddetini azaltabilir.


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Kaynak: Haberler.com / Kripto

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