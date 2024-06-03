Bir ülke daha Bitcoin ETF'ler için gün sayıyor

Avustralya finans sektörü, Monochrome Asset Management'ın yeni Bitcoin ETF'sini piyasaya sürmesiyle büyük bir yenilik yaşamaya hazırlanıyor. Bu ETF, Avustralya'daki yatırımcılara doğrudan Bitcoin sahipliği sunarak, kripto yatırımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Avustralya'da Bitcoin Yatırımı Yeni Bir Boyut Kazanıyor

Avustralya kripto para piyasasında tarihi bir adım atılıyor. Monochrome Asset Management tarafından yönetilen ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından onaylanan Monochrome Bitcoin (BTC) Borsa Yatırım Fonu (ETF), 6 Haziran Salı günü Cboe Australia borsasında işlem görmeye başlayacak. Bu fon, Avustralya'da doğrudan Bitcoin'e sahip olan ilk ve tek ETF olma özelliğini taşıyor.

Avustralyalı yatırımcılar, bugüne kadar Bitcoin'e ya dolaylı yollardan yatırım yapabiliyor ya da yurtdışı merkezli ürünler aracılığıyla erişim sağlayabiliyordu. Ancak bu ürünler, Avustralya Finansal Hizmetler Lisanslama (AFSL) rejimi kapsamında, doğrudan sahip olunan kripto varlıklar için sunulan yatırımcı koruma avantajlarından faydalanma imkânı vermiyordu.

Her ne kadar ülkede iki borsa, spot kripto varlıklara dolaylı yoldan erişim sağlayan ürünler sunsa da bunlar doğrudan Bitcoin'e sahip olma özelliği taşımıyor. Global arenada ise spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi giderek artıyor. ABD'de Ocak 2024'te bu tür fonların onaylanması ve Hong Kong'un Nisan ayında ilk spot Bitcoin ETF grubuna resmi onay vermesi, Monochrome'un da Nisan 2024'te başvuruda bulunmasıyla sonuçlandı.

Monochrome Asset Management'ın CEO'su Jeff Yew, yaptığı açıklamada, "Bu ETF, Avustralyalı yatırımcılara, kripto dünyasına güvenli ve uyumlu bir şekilde adım atma fırsatı sunuyor. Şirket olarak, yatırımcı korumaya odaklı misyonumuzla tam bir uyum içerisinde olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Avustralya finans sektörü, Monochrome Asset Management'ın yeni Bitcoin ETF'sini piyasaya sürmesiyle büyük bir yenilik yaşamaya hazırlanıyor. Bu ETF, Avustralya'daki yatırımcılara doğrudan Bitcoin sahipliği sunarak, kripto yatırımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Avustralya'da Bitcoin Yatırımı Yeni Bir Boyut Kazanıyor

Avustralya kripto para piyasasında tarihi bir adım atılıyor. Monochrome Asset Management tarafından yönetilen ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından onaylanan Monochrome Bitcoin (BTC) Borsa Yatırım Fonu (ETF), 6 Haziran Salı günü Cboe Australia borsasında işlem görmeye başlayacak. Bu fon, Avustralya'da doğrudan Bitcoin'e sahip olan ilk ve tek ETF olma özelliğini taşıyor.

Avustralyalı yatırımcılar, bugüne kadar Bitcoin'e ya dolaylı yollardan yatırım yapabiliyor ya da yurtdışı merkezli ürünler aracılığıyla erişim sağlayabiliyordu. Ancak bu ürünler, Avustralya Finansal Hizmetler Lisanslama (AFSL) rejimi kapsamında, doğrudan sahip olunan kripto varlıklar için sunulan yatırımcı koruma avantajlarından faydalanma imkânı vermiyordu.

Her ne kadar ülkede iki borsa, spot kripto varlıklara dolaylı yoldan erişim sağlayan ürünler sunsa da bunlar doğrudan Bitcoin'e sahip olma özelliği taşımıyor. Global arenada ise spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi giderek artıyor. ABD'de Ocak 2024'te bu tür fonların onaylanması ve Hong Kong'un Nisan ayında ilk spot Bitcoin ETF grubuna resmi onay vermesi, Monochrome'un da Nisan 2024'te başvuruda bulunmasıyla sonuçlandı.

Monochrome Asset Management'ın CEO'su Jeff Yew, yaptığı açıklamada, "Bu ETF, Avustralyalı yatırımcılara, kripto dünyasına güvenli ve uyumlu bir şekilde adım atma fırsatı sunuyor. Şirket olarak, yatırımcı korumaya odaklı misyonumuzla tam bir uyum içerisinde olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.