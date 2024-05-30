Bankacılık devinden dikkat çeken Ethereum yatırımı

Singapur'un önde gelen finans kuruluşu DBS, kripto para piyasalarında büyük bir yatırımla dikkat çekiyor. 173.753 Ether (ETH) miktarıyla, yaklaşık 647 milyon dolar değerinde bir Ethereum (ETH) portföyü yöneten banka, kripto varlık alanında yeni bir lider olarak öne çıkıyor.

DBS 647 Milyon Dolarlık ETH Yatırımıyla Kripto Liderleri Arasında

Singapur'un önde gelen bankalarından DBS, kripto para piyasasındaki etkin varlığını sürdürüyor. Son verilere göre, bankanın yönetimindeki bir kripto para adresi, 173.753 Ethereum (ETH) barındırıyor. Bu miktar, güncel Ethereum fiyatları üzerinden yaklaşık 647 milyon dolara tekabül ediyor.

Analiz firmaları tarafından paylaşılan bilgilere göre, DBS'nin kripto para yatırımları oldukça dikkat çekici boyutlara ulaştı. Banka, kripto varlıkların saklanması, tokenize edilmiş menkul kıymetlerin alım satımı ve hem geleneksel para birimleri hem de kripto paralar için portföy yönetimi hizmetleri sunarak sektörde önemli bir oyuncu haline geldi.

DBS'nin kripto para birimlerine olan ilgisi, son dönemde yayımladığı bir raporla da gözler önüne serildi. Raporda, perakende yatırımcılar, yüksek frekanslı işlemciler ve hedge fonları arasında kripto para piyasasına olan talebin giderek arttığı vurgulandı.

Ethereum Blockchain ağının yerel kripto para birimi olan Ether, akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesinde kilit rol oynuyor. Özellikle yatırım bankalarının sermaye piyasalarını dijitalleştirme çabalarında Ethereum teknolojisi büyük önem taşıyor.

Son verilere göre, DBS'nin Ethereum yatırımları üzerinden elde ettiği kazanç 200 milyon doları aştı.