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ABD'de Bitcoin ile vergi ödeme dönemi kapıda

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ABD Kongresi'nde Florida Temsilcisi Matt Gaetz tarafından sunulan yeni bir yasa teklifi, federal gelir vergilerinin Bitcoin ile ödenmesine olanak sağlayabilir. Teklif, ABD Hazine Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırarak vergi mükelleflerinin Bitcoin kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bir sistem geliştirmeyi hedefliyor. Şu an için ABD genelinde yalnızca Kolorado eyaleti kripto para ile vergi tahsilatı yapıyor.

ABD Kongresi'nde tartışılan yeni bir yasa teklifi, federal gelir vergilerinin Bitcoin ile ödenmesine olanak tanıyabilir. Florida Temsilcisi Matt Gaetz tarafından sunulan bu teklif, vergi sisteminde dijital bir yenilik başlatmayı hedefliyor.

ABD'de Federal Vergilerde Bitcoin Devrimi Başlayabilir

Florida Temsilcisi Matt Gaetz, federal vergilerin Bitcoin ile ödenmesine olanak tanıyacak devrim niteliğinde bir yasa teklifini Kongre'ye sundu.

Gaetz'in önerisi, ABD Hazine Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırıyor. Bakanlık, vergi mükelleflerinin Bitcoin kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bir sistem geliştirmekle görevlendirilecek. Bu hamle, ülkenin vergi sisteminde köklü bir değişiklik anlamına geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaetz, "Amacımız, vergi sistemimizi 21. yüzyıla taşımak. Bitcoin ile vergi ödeme seçeneği sunarak hem yenilikçiliği teşvik edecek hem de vatandaşlarımıza daha fazla esneklik sağlayacağız. Bu adım, Amerika'nın teknolojik liderliğini pekiştirecek ve dijital para birimlerinin finansal ekosistemdeki yerini sağlamlaştıracak." ifadelerini kullandı.

Şu anda ABD genelinde yalnızca Kolorado eyaleti kripto para ile vergi tahsilatı yapıyor. Eyalet yönetimi, 2022 yılının Eylül ayından bu yana, bireysel ve ticari gelir vergilerinin kripto para birimleriyle ödenmesine izin veriyor. Öte yandan Senatör Ted Cruz da kripto para konusunda atılım yapmak isteyenler arasında. Cruz, Capitol Hill'deki işletmelerin kripto para ödemelerini kabul etmesini zorunlu kılacak bir yasa teklifine destek veriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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