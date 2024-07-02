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Stablecoin Türleri

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Stablecoinler, kripto para dünyasında fiyat istikrarını sağlamak ve geleneksel finansal sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Farklı türlere ayrılan stablecoinler, değerlerini sabit tutma yöntemlerine göre farklılık gösterir. Fiat destekli stablecoinler, değerlerini fiat para birimleriyle desteklerken, kripto para destekli stablecoinler, değerlerini diğer kripto paralarla destekler.

Stablecoin'ler, kripto para dünyasında fiyat istikrarını sağlamak ve geleneksel finansal sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Değerlerini sabit tutma yöntemlerine göre farklı türlere ayrılan stablecoinler, kripto para ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Stablecoinlerin farklı türlerine daha yakından bakalım:

Fiat Destekli Stablecoinler Nedir?

Fiat destekli stablecoinler, değeri fiat para birimleriyle (USD, EUR gibi) desteklenen ve bu para birimlerinin rezervleriyle garantilenen kripto paralardır. Bu stablecoinler, 1:1 oranında fiat para birimlerine sabitlenmişlerdir ve genellikle bankalarda tutulan rezervler ile desteklenirler. Fiat destekli stablecoinlerin en yaygın iki örneği Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) dir.

• Tether (USDT): Tether, en popüler fiat destekli stablecoinlerden biridir. USDT, 1 Tether'in 1 ABD dolarına eşit olduğu bir sabitlemeye sahiptir. Tether Limited tarafından çıkarılan bu coin, kullanıcıların kripto paralarla işlem yaparken volatiliteden korunmalarını sağlar. Ancak, Tether rezervlerinin tam olarak şeffaf olup olmadığı konusunda zaman zaman tartışmalar olmuştur.

• USD Coin (USDC): USD Coin, Circle ve Coinbase ortaklığında çıkarılan bir stablecoin olup, 1 USDC'nin 1 ABD dolarına eşit olduğu bir sabitleme mekanizmasına sahiptir. USDC, düzenli denetimlerle desteklenen daha şeffaf bir yapıya sahip olmasıyla bilinir. Bu da onu kullanıcılar ve yatırımcılar arasında güvenilir bir seçenek haline getirir.

Kripto Para Destekli Stablecoin Nedir?

Kripto para destekli stablecoinler, değerlerini diğer kripto paralarla destekleyen ve bu kripto paraların rezervleriyle garanti altına alınan stablecoinlerdir. Genellikle merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarında kullanılan bu stablecoinler, değerlerini korumak için fazla teminatlandırma mekanizması kullanırlar. Bu sayede, piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden istikrarlı bir değer sunmayı hedeflerler. Ancak, kripto para destekli stablecoinlerin değeri, teminat olarak kullanılan kripto paraların fiyatına bağlı olduğu için, bu tür stablecoinler fiat destekli stablecoinlere göre daha riskli kabul edilebilir.

En bilinen kripto para destekli stablecoinlerden bazıları şunlardır:

• Dai (DAI): Ethereum blockchain'i üzerinde çalışan MakerDAO platformu tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir stablecoin olan Dai, değerini 1 ABD dolarına sabit tutar. Kullanıcılar, MakerDAO'nun akıllı sözleşmelerine Ethereum veya diğer desteklenen kripto paraları (örn. BAT, USDC) teminat olarak yatırarak Dai oluşturabilirler. Bu süreçte, yatırılan teminatın değeri Dai miktarının üzerinde tutulur, böylece olası değer düşüşlerine karşı güvence sağlanır. Ancak, teminat olarak kullanılan kripto paraların değerlerindeki ani ve büyük düşüşler, Dai'nin değerini de olumsuz etkileyebilir.

• Wrapped Bitcoin (WBTC): Bitcoin'in Ethereum blockchain'i üzerinde temsil edilmesini sağlayan bir ERC-20 tokenidir. Her bir WBTC, bir Bitcoin ile desteklenir ve Bitcoin'in değerini Ethereum ekosistemine taşır. Bu sayede, Bitcoin sahipleri DeFi uygulamalarında Bitcoin'lerini kullanabilirler.

Kripto para destekli stablecoinler, merkezi olmayan yapıları ve şeffaflıkları sayesinde DeFi ekosisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, yatırımcıların bu tür stablecoinleri kullanmadan önce, teminatlandırma oranlarını ve riskleri dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir.

Algoritmik Stablecoinler Nedir?

Algoritmik stablecoinler, değerlerini herhangi bir fiziksel varlığa veya kripto paraya dayandırmak yerine, arz ve talebi otomatik olarak ayarlayan algoritmalar aracılığıyla sabit tutan stablecoinlerdir. Bu tür stablecoinler, merkezi olmayan yapıları ve karmaşık ekonomik teşvik mekanizmaları ile dikkat çeker. Algoritmik stablecoinlerin amacı, piyasadaki arzı otomatik olarak düzenleyerek değer stabilitesini sağlamaktır.

Mekanizmalar ve Örnekler: Algoritmik stablecoinler, sabitlenmiş bir değeri korumak için akıllı sözleşmeler ve algoritmalar kullanırlar. Bu mekanizmalar genellikle iki farklı şekilde çalışır:

• Ampleforth (AMPL): Ampleforth, her 24 saatte bir arzını piyasa talebine göre otomatik olarak ayarlayan bir algoritmik stablecoindir. AMPL, 2019 yılındaki tüketici fiyat endeksine (CPI) göre hesaplanan bir dolar değerini korumayı hedefler, ancak arzı değişken olduğundan dolayı bireysel cüzdanlardaki token miktarları da buna göre değişir.

• Terra (UST): Terra, LUNA tokenine dayalı bir algoritmik stablecoindi. 2022 yılında yaşanan çöküşle birlikte UST, değerini 1 dolarda sabitleyemedi ve hem UST hem de LUNA değerini büyük ölçüde kaybetti.

Algoritmik stablecoinler, fiat veya kripto para destekli stablecoinlere göre daha karmaşık mekanizmalara sahip olmalarına rağmen, merkeziyetsizlik ve otomatik denge mekanizmaları ile yenilikçi çözümler sunarlar. Ancak, Terra örneğinde de görüldüğü gibi, bu tür stablecoinler riskli olabilir ve yatırımcılar bu riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.

Stablecoin'ler, kripto para dünyasında farklı ihtiyaçları karşılamak üzere, değerlerini sabitlemek için farklı yöntemler kullanarak çeşitli türlerde geliştirilmiştir. Her bir stablecoin türü, kullanıcılarına farklı avantajlar sunar ve kripto para ekosisteminde önemli bir rol oynar. Örneğin, fiat destekli stablecoinler, güvenilirlikleri ve istikrarlarıyla öne çıkarken kripto para destekli stablecoinler ise DeFi uygulamalarında daha fazla esneklik sunar. Algoritmik stablecoinler ise tamamen merkezi olmayan bir yapı sunmayı hedefler.

Bu çeşitlilik, stablecoin'lerin kripto paraların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine ve daha stabil bir finansal araç olarak kullanılmasına olanak tanır. Stablecoinler, kripto para piyasalarında volatiliteyi azaltarak ödemeleri kolaylaştırarak ve DeFi uygulamalarının büyümesine katkıda bulunarak kripto para ekosisteminin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlarlar.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

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