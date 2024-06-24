Blockchain Nedir?

Bir dijital para birimi olarak Bitcoin'i anlamak zor değildir. Örneğin bir Bitcoin'e sahipseniz, kripto para cüzdanınızı kullanarak bu Bitcoin'in daha küçük bölümlerini mal veya hizmetler için ödeme olarak gönderebilirsiniz. Buna karşılık, Bitcoin'in çalışma şekli gerçekte çok karmaşıktır.

Blockchain (blok zinciri), kriptografik tekniklerle birbirine zincirlenmiş ortak bir bilgi veritabanı olan dağıtılmış bir defterdir. Dağıtılmış, veri depolamada olduğu gibi merkezi bir sunucu yerine birçok bilgisayarda depolandığı anlamına gelir. Bu bilgisayarlara yüklenen otomasyona dayalı programlardan oluşan bir ağ, blok zincirini korur ve çalışması için gerekli işlevleri yerine getirir.

Bir blok zinciri üzerindeki bir blok; bir blok başlığı, işlem sayacı ve blokta kaydedilen işlemleri içeren bir dosyadır. İşlem sayacı, blokta kaç işlem olduğunu listeler, blok başlığı ise aşağıdaki birkaç bileşenden oluşur:

Yazılım sürümü: Bazen sihirli numara olarak da adlandırılan blok zincirinin hangi sürümde çalıştığını belirtir.

Önceki blok hash: Önceki bloktan şifrelenmiş bilgileridir.

Merkle kökü: Önceki işlemlerden tüm hash'lenmiş bilgileri içeren tek bir hash (şifrelenmiş bilgi).

Zaman damgası: Bloğun açıldığı tarih ve saat.

Zorluk hedefi: Madencilerin çözmeye çalıştığı mevcut ağın zorluk problemi

Nonce: Madencilik problemini çözmek ve bloğu açmak için kullanılan "bir kez kullanılan sayı" ifadesinin kısaltmasıdır.

Her blok bir önceki bloğun hashlenmiş bilgilerini içerir. Bu, blok zincirinin ilk bloğuna kadar geri giden, önceki tüm bloklardan bilgi içeren bir şifrelenmiş bloklar (dosyalar) zinciri oluşturur.