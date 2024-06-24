Bitcoin Madenciliği Nedir? Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bitcoin madenciliği, Bitcoin ağının güvenliğini sağlayarak yeni Bitcoinlerin dolaşıma girmesini sağlayan bir süreçtir. Bitcoin madenciliği için çeşitli donanım ve yazılımlar kullanılabilir. Bitcoin blok zinciri ilk yayınlandığı zamanlarda standart bilgisayarlardan rahat bir şekilde madencilik yapılabiliyordu. Fakat artan popülerlikle birlikte blok zinciri ağına daha fazla madenci katılarak ve bir hash çözme şansını azalttı.

Eğer bilgisayarınız yeni ve güçlü donanımlara sahipse kripto para madenciliği yapabilirsiniz. Fakat giriş seviyesi ve orta seviye bir bilgisayarla tek başına bir kripto para madenciliği hash çözme ihtimali çok düşüktür. Bunun nedeni (15 Mayıs 2024 itibariyle), saniyede yaklaşık 600 kentilyon hash üreten bir madenci ağıyla rekabet etmeniz neredeyse imkansızdır.

Madencilik için özel olarak üretilen ASIC adı verilen makineler, saniyede 400 trilyondan fazla hash üretebilir. ASIC, "Application Specific Integrated Circuit" teriminin kısaltmasıdır ve Türkçede "Uygulamaya Özel Entegre Devre" olarak ifade edilir. Buna karşılık, en yeni donanıma sahip bir bilgisayar saniyede yaklaşık 100 milyon hash üretmektedir.

Başarılı Madencilik İçin Seçenekler

Bitcoin madenciliği için iki donanım seçeneği ve birkaç yazılım seçeneği mevcuttur.

• Mevcut bilgisayarınızı ve Bitcoin yazılımıyla uyumlu madencilik yazılımını kullanabilir ve bir madencilik havuzuna katılabilirsiniz. Madencilik havuzları, büyük ASIC madencilik çiftlikleriyle rekabet etmek için hesaplama güçlerini birleştiren madenci gruplarıdır. Seçebileceğiniz birçok madencilik programı ve katılabileceğiniz havuzlar vardır. En bilinen programlardan ikisi CGMiner ve BFGMiner'dır. En popüler havuzlardan bazıları Foundry Digital, Antpool, F2Pool, ViaBTC ve Binance.com'dur.

• Diğer bir seçenek olarak pahalı olmasıyla bilinen ASIC madenci cihazı satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla ASIC satın alırsanız, elektrik ve soğutma gibi bazı önemli maliyetleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Birden fazla ASIC kullanmanın ödül garantisi olmadığını unutmamak gerekir. Bunun nedeni on binlerce, hatta yüz binlerce ASIC'e sahip büyük madencilik çiftlikleriyle rekabet halinde olacaksınız. Örneğin, Bitcoin madencilik firması CleanSpark, Nisan 2024'te Bitmain'den 100.000 ASIC sipariş etti. Havuza katılarak Bitcoin ödülü alma şansınızı artırabilirsiniz ancak ödüller paylaşıldığı için önemli ölçüde azalacaktır. Bir havuz seçerken ödüllerin nasıl dağıtıldığını, olası ücretlerin neler olduğunu öğrenmek ve bazı madencilik havuzu incelemelerini okumak gerekebilir.