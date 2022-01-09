Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı

Abd merkezli yatırım bankası Bank of America'dan kripto para varlığı olanlar ve birçok alandaki hissedarlar için kritik bir uyarı geldi. Aralarında baş yatırım stratejisti Michael Hartnett'in de olduğu banka stratejistlerine göre kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balon eş zamanlı olarak patladı.

FED'İN KARARI ETKİLİ OLDU

Fed, geçtiğimiz haftalarda beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Bloomberg HT'nin haberine göre; stratejistler, Fed'in sıkılaşma patikasında hızlanma kararına karşı yatırımcıların pozisyon almasından sonra spekülatif alanlardaki geri çekilmenin meydana geldiğini belirtiyor.

BİTCOİN PİYASASINDA DÜŞÜŞ

En büyük kripto para birimi Bitcoin kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'da ise kasıma göre kayıp yüzde 35.

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