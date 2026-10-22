Visa'dan milyarlık kripto alım iddiasına yanıt

Axios'un adı açıklanmayan birden fazla kaynağa dayandırdığı haberde, Visa'nın Fireblocks'u satın almak için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Haberde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir bedelden söz edildi. Fireblocks sözcüsü ise olası satın almaya ilişkin söylentilerden haberdar olduklarını, fakat bu bilginin kendileri için de yeni olduğunu belirterek iddiayı yalanladı.

Visa sözcüsü, söylenti ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmadıklarını açıkladı. Böylece ödeme şirketi satın alma iddiasını doğrulamazken, Fireblocks görüşmelerin sürdüğüne ilişkin haberi açıkça reddetti.

2022'DE 8 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞMIŞTI

2018'de kurulan Fireblocks, kurumların dijital varlıklarını saklamasına ve transfer etmesine yönelik teknoloji sağlıyor. Şirketin faaliyetleri kripto saklamanın yanı sıra stablecoin ödeme altyapısını da kapsıyor.

Fireblocks, Ocak 2022'deki E Serisi yatırım turunda 550 milyon dolar topladı ve 8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Son haberde öne sürülen 2,5 milyar dolarlık bedel, bu seviyenin belirgin biçimde altında kalıyor. Söz konusu tutar, şirketin kabul ettiği bir satış fiyatı niteliği taşımıyor.

VISA KRİPTO ÖDEMELERİNDE BÜYÜYOR

Satın alma iddiası, Visa'nın stablecoin alanındaki faaliyetlerini büyüttüğü dönemde gündeme geldi. Şirket, ağustos ayında Visa Direct üzerinden stablecoin ile fonlama ve ödeme hizmetlerini desteklemek için Zerohash ile iş birliği yaptı.

Fireblocks da Eylül 2025'te Circle, Bridge, Zerohash ve Yellow Card dahil 40'tan fazla katılımcıyla stablecoin ödeme ağı başlattı.