TRX hazine stratejisi kripto dünyasında tartışma yarattı

Kripto para dünyasında yaşanan kurumsal yatırım artışı arasında Tron Inc. farklı bir strateji benimsiyor. Şirketin en büyük hissedarı Bravemorning Limited, alım haklarını kullanarak haklarını kullanarak 312,5 milyon TRX token satın aldı. Bu hamle, şirketi TRX'in halka açık en büyük sahibi konumuna getirdi.

TRX'in En Büyük Kurumsal Sahibi Tron Inc Oldu

CEO Rich Miller yaptığı açıklamada, Bravemorning'den gelen 110 milyon dolarlık yatırımın şirketin piyasadaki pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti. Bravemorning artık şirkette yüzde 86,6 hisseye sahip olurken, bugüne kadar toplam 210 milyon dolar yatırım sağladı.

Tron Inc., haziran ayında SRM Entertainment ile gerçekleştirdiği tersine birleşmenin ardından faaliyetlerine başlamıştı. Bu anlaşma 100 milyon dolarlık öz sermaye sağlarken, 210 milyon dolar değerinde tercihli hisseler ve hak senetlerini de kapsıyordu. Ayrıca Tron kurucusu Justin Sun danışman olarak şirkete katıldı.

Temmuz ayında şirket ABD düzenleyicilerine ortak hisse senedi, tercihli hisse senedi, borç menkul kıymetleri ve hakların bir karışımıyla 1 milyar dolara kadar kaynak toplama başvurusu bulundu. Elde edilecek gelirler TRX rezervini ve Web3 iş birimlerini genişletmek için ayrıldı.

Google Finance verilerine göre Tron Inc.'nin hisseleri son altı ayda yüzde 1.128'den fazla arttı. Şirketin hisse senedi şu anda yaklaşık 4,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak uzmanlar bu stratejinin riskli olduğunu düşünüyor. Bitget Wallet pazarlama şefi Jamie Elkaleh, şirketin kendi öz sermaye benzeri varlığını teminat olarak tutmasının döngüsel ve tehlikeli olduğunu belirtiyor. Elkaleh, "Tron Inc.'ye olan güven sarsılırsa, TRX düşebilir ve bu da şirketin algılanan değerini daha da aşağı çeker." diye ekledi.

Kripto hazine stratejileri 2025'in ilk yarısında momentum kazanırken, şirketler geleneksel Bitcoin ağırlıklı uzaklaşarak Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinlere yöneliyor.