Trump'ın "Kurtuluş Günü" Sonrası Kripto Piyasası Toparlanacak mı?

Trump'ın Tarifeleri Piyasaları Altüst Etti

Hisse senetleri Perşembe günü büyük kayıplar yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 düşerek 2020'den bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. Dow Jones endeksi 1.679 puan gerileyerek yüzde 3,98'lik bir kayıpla 40.545,93 seviyesine düştü. Nasdaq ise panik satışları nedeniyle yüzde 5,97 değer kaybederek 16.550,61 seviyesine indi.

Kripto piyasası da bu türbülansın etkisinden kaçamadı. Kaldıraçlı pozisyonların toplu tasfiyesi, Bitcoin ve altcoinlerin fiyatlarını aşağı çekti. Son 24 saatte 110.543 yatırımcı tasfiye edilirken, toplam zarar 242,12 milyon doları buldu.

Peki, piyasalar bu çalkantının ardından toparlanabilecek mi? Kripto yatırımcıları bu süreçten nasıl etkilenecek?

Bitcoin'in Geleceği: Analistlerden Öngörüler

Coin Bureau'nun kurucusu ve kripto analisti Nic Puckrin, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen uzun vadede iyimser bir bakış açısı sundu. Puckrin'e göre, tarifeler Bitcoin'in fiyatını 73.000 dolara kadar düşürebilir veya 88.000 dolara doğru bir yükselişi tetikleyebilir.

"Son haftalarda düşük işlem hacmi olması ve Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi'nin hâlâ korku seviyelerinde seyretmesi, piyasanın dip seviyelerine yakın olabileceğini gösteriyor. Uzun vadede Bitcoin'in toparlanacağı konusunda iyimser olabiliriz, ancak zamanlaması belirsiz," diyen Puckrin, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Ünlü kripto analisti Michaël Van De Poppe da bu iyimser görüşü destekliyor. Van De Poppe'a göre Bitcoin, tarifelerin açıklanmasının ardından dar bir aralıktan çıkmaya çalıştı, ancak hızla tekrar geri çekildi. Analiste göre, 87.000 dolar kritik bir direnç seviyesi olmaya devam ederken, 80.000 dolar seviyesi ise önemli bir destek noktası. Eğer Bitcoin bu seviyenin üzerinde kalabilirse, yeni bir yükseliş dalgası kaçınılmaz olabilir.

Tarih Tekerrür Eder mi? Yeni Tarifeler ve Bitcoin'in Potansiyel Yükselişi

Kripto analisti Ash Crypto, ABD-Çin ticaret savaşları sırasında Bitcoin'in performansını inceledi. 2019'un Mayıs ayında Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeler ve Çin'in misilleme hamlesi sonrasında Bitcoin'in fiyatı 3.500 dolardan 13.800 dolara kadar yükselmişti.

"Bu süreçte hem Bitcoin hem de altın değer kazandı. Yatırımcılar ekonomik belirsizlik karşısında güvenli liman varlıklara yöneldi," diyen Ash, bu kez de benzer bir senaryonun yaşanabileceğini öne sürüyor.

Ancak 2025 yılı, 2019'dan farklı ekonomik koşullara sahip. 2019'da ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaya üç kez faiz indirimiyle likidite enjekte etmişti. Şu anda ise enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in aynı politikayı izlemesini zorlaştırabilir. Bu da Bitcoin'in yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.

Önümüzdeki günlerde piyasalardaki belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar gözlerini Bitcoin'in kritik seviyelerine çevirmiş durumda. Kripto piyasası, geçmişte olduğu gibi güvenli liman statüsünü koruyabilecek mi? Yoksa bu kez farklı bir senaryo mu işleyecek? Bekleyip göreceğiz...