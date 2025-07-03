Tether stablecoin pazarında Circle'a karşı üstünlük kuruyor

Kripto ödeme sektöründe beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. 2024'te BitPay üzerinde hakimiyetini sürdüren Circle'ın USDC'si, 2025'in ilk yarısında Tether'ın USDT'sine karşı önemli pazar payını kaybetti. Bu değişim sadece işlem sayısında değil, ödeme hacminde de kendini gösteriyor.

USDC Pazar Değeri Artmasına Rağmen İşlem Payında Geriledi

BitPay'den paylaşılan veriler, stablecoin pazarındaki çarpıcı dönüşümü gözler önüne seriyor. Ocak 2024'te USDC'nin işlem payı yüzde 85'i oluştururken, USDT'nin payı sadece yüzde 13'tü.

Mayıs 2025'e kadar bu denge tamamen değişti. USDC'nin payı yüzde 56'ya düşerken, USDT'nin payı yüzde 43'e yükseldi. Bu gelişme Circle'ın Avrupa'da MiCA onayı alan ilk küresel stablecoin ihraççısı olmasına ve başarılı halka arzına rağmen gerçekleşti.

Tether'ın USDT'si sadece işlem sayısında değil, ödeme hacminde de liderliği ele geçirdi. BitPay açıklamasında "2024'te USDC en yaygın kullanılan tokendı. Ancak 2025'in mart ayından başlayarak, USDT işlem hacminde önemli pay kazandı ve BitPay tarafından işlenen stablecoin hacminin yüzde 70'ini aştı." ifadelerini kullandı.

Bu değişimin nedenleri arasında hem genel stablecoin işlemlerindeki artış hem de mevcut yatırımcıların USDC yerine USDT'yi tercih etme eğilimi bulunuyor. BitPay'in baş gelir direktörü Bill Zielke, platformun "Avrupa'da önemli bir kullanıcı ve yatırımcı tabanına" sahip olduğunu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümeye odaklandığını belirtti.

Tether'ın lider konumu ödeme hacimlerinde ve BitPay üzerinde USDC'ye karşı artan hakimiyeti, iki şirket arasındaki düzenlemeye yaklaşım farklılıkları göz önüne alındığında ilginç bir görüş sunuyor. Circle düzenleyici onay alırken Tether Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesini eleştirmeye devam ediyor ve Avrupa'da bu çerçeveye uymayı reddediyor.

USDC'nin 2025'te BitPay üzerinde USDT'ye karşı ivme kaybetmesine rağmen Circle'ın stablecoin'i geçen yıl piyasa kapitalizasyonunda kayda değer büyüme görmeye devam etti. CoinGecko verilerine göre USDC piyasa değeri geçen yıl yaklaşık 33 milyar dolardan mevcut 61,7 milyar dolarına yüzde 88'e varan artış gösterdi.