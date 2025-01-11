Tether marka gücünü AI teknolojisiyle artıracak

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Tether, pazarlama stratejisinde yapay zekayı merkeze konumlandırıyor. Global stablecoin arzının yüzde 67'sini oluşturan ve 137 milyar dolardan fazla USDT'yi dolaşımda tutan şirket, AI film yapımcılarıyla ürünlerini ve vizyonunu anlatmayı hedefliyor.

Tether Yapay Zeka Ekibiyle Global Pazarlamaya Odaklanıyor

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yapay zekanın şirket için stratejik önemini vurguladı. Ardoino, AI tabanlı rollerin özellikle film yapımında ölçek, hız ve maliyet açısından benzersiz avantajlar sağladığını ifade etti.

Şirketin kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre, yeni AI Film Yapımcısı pozisyonları gelişmiş yapay zeka araçlarıyla kısa film ve video üretecek. Bu yapımlar, Tether'ın ürünlerini sergileyecek ve kripto para alanını keşfedecek.

Şirket, AI platformunu oluşturmak için son birkaç ayda 30 profesyoneli işe aldı. Tether, Asya-Pasifik, Avrupa, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'da ek film yapımcıları işe almayı planlıyor.

AI film yapımcısı rolü, Tether'ın mesajını ve marka estetiğini yansıtan videoları kavramsallaştırma, oluşturma ve düzenleme sorumluluklarını kapsıyor. Bu videolar, şirketin hikayesini anlatmak ve izleyicilerle etkileşim kurmak için temel araç olarak kullanılacak.